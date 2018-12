Aprilia, provoca un incidente e scappa: feriti due bambini. Vigili vicini all'identificazione del pirata

La Polizia locale di Aprilia è sulle tracce dell’automobilista che questa mattina intorno alle 8, al volante di una Kia si è scontrato su via Fossignano contro una Hyundai provocando il ferimento dei tre occupanti, una donna con i suoi due figli. Dopo l’impatto, avvenuto frontalmente all’altezza di via Sacco, l’automobilista è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasferito le tre persone al pronto soccorso di Aprilia e la Polizia locale per i rilievi. Gli agenti agli ordini del comandante Massimo Giannantonio sono vicini all’identificazione del pirata. L’auto, a quanto pare, non risulterebbe rubata. © RIPRODUZIONE RISERVATA