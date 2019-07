Truffa dello specchietto sulla Pontina, la Polstrada di Aprilia denuncia un 29enne

Truffa dello specchietto sulla Pontina. L'uomo di 29 anni più volte l'ha messa a segno lungo la 148, tanto che numerosi automobilisti hanno segnatalo gli episodi alle forze dell'ordine. La polizia stradale di Aprilia è riuscita però ad intercettarlo, lo ha inseguito e fermato all'altezza di Campoverde. Il giovane, R.F., è già noto alle forze dell'ordine, durante la perquisizione gli agenti della polstrada sulla sua Renault Megan bianca hanno trovato diverse pietre, sono proprio questi gli strumenti essenziali per la truffa: le utilizzava per colpire i veicoli che lo superavano quindi sosteneva di essere stato urtato e chiedeva 200 euro per riparare il danno alla propria auto. «Chiunque sia stato vittima di episodi analoghi li denunci», è l’appello di Massimiliano Corradini, comandante della polizia stradale di Aprilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA