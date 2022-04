Venerdì 1 Aprile 2022, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 12:45

Un incendio ha distrutto questa notte una villetta alla periferia di Aprilia, in via della Moletta. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alla mezzanotte dopo una segnalazione telefonica e mentre operavano per spegnere le fiamme hanno visto all'interno della piccola struttura un corpo senza vita. A quel punto hanno allertato i carabinieri.

I militari intervenuti sul posto agli ordini del tenente colonnello Guida hanno verificato che all'interno della villetta i morti erano due, presumibilmente padre e figlio proprietari della piccola costruzione. Dai primi riscontri dopo gli accertamenti di vigili del fuoco e carabinieri, sembra che l'incendio sia stato provocato da un corto circuito dell'impianto elettrico.