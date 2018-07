Aprilia, morto nell'incidente: palloncini giallorossi per l'ultimo saluto a Daniele Bontempi

di Raffaella Patricelli

Una folla commossa e tanti palloncini giallorossi per il funerale di Daniele Bontempi, il 27enne di Aprilia deceduto domenica scorsa a causa di un incidente stradale in moto sulla via Nettunense, a Lavinio. Le esequie si sono svolte questo pomeriggio presso la chiesa di San Michele in piazza Roma. In sottofondo la musica di Antonello Venditti. In tanti hanno reso l'ultimo saluto al giovane, non solo parenti e amici, ma un'intera comunità. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, i familiari chiedono l'aiuto di eventuali testimoni per capire cosa sia accaduto davvero quella sera sulla Nettunense.