Morto dopo l'inseguimento ad Aprilia, interrogato in Procura uno dei due indagati

di Elena Ganelli

Si è concluso pochi minuti fa l'interrogatorio di uno dei due indagati per la morte del marocchino di 43 anni avvenuta ad Aprilia la notte tra sabato e domenica scorsi. Massimo Riccio, accompagnato dagli avvocati Federico Savo e Angelo Palmieri, ha deciso di rispondere alle domande del pm Giuseppe Miliano sostenendo di non aver aggredito, né picchiato Hady Zaitouni al termine dell'inseguimento da via Guardapasso alla Nettunense.Riccio insieme a Giovanni Trupo è indagato per omicidio preterintenzionale. Lo straniero a quanto risulta è stato ucciso da un colpo in faccia, secondo l'esito dell'autopsia sarebbe stato fatale un violento pugno sul naso.