Aprilia, trovato morto con una ferita alla testa: è stato un malore. Oggi i funerali

Si era inizialmente pensato a un’aggressione a scopo di rapina, tanto da far accorrere sul posto anche i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, la cui caserma è a poca distanza. La morte dell’83enne, trovato ieri mattina privo di vita e con una profonda ferita alla testa nei pressi del garage della sua abitazione in via Giustiniano, è stata invece chiarita durante la stessa mattinata.A quanto pare, a causare il decesso dell’uomo sarebbe stato un malore: Corso, cadendo a terra avrebbe, anche se non sarebbe stato il trauma a provocarne la morte. A chiamare i soccorsi è stata la figlia dell’uomo, che abitava con lui. L’autorità giudiziaria non ha ritenuto di dover disporre l’autopsia sul corpo. Già questo pomeriggio alle 15.30 si terranno idell’83enne, presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa in via Aldo Moro, a poche centinaia di metri dall’abitazione.