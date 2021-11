Aprilia, mascherine obbligatorie all'aperto e manifestazioni vietate fino a fine mese

Aprilia resta sotto la lente di Asl e prefettura. E’ stata pubblicata sull’albo pretorio – come annunciato nelle scorse ore – l’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Terra che impone l’obbligo di mascherina all'aperto per altri 7 giorni, fino al 29 novembre prossimo. Oltre a questo si impone di evitare assembramenti, di non organizzare manifestazioni che possano agevolare la diffusione del virus, di sanificare i locali e di igienizzare le mani e utilizzare i dispositivi in modo corretto.

