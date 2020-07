In fila sotto al sole per il ticket, interrogazione di Simeone in Regione

«Evidentemente i nostri appelli sono rimasti inascoltati. Gli utenti di Latina e del suo hinterland sono ormai da mesi con cadenza quotidiana alle prese con i disagi legati all'unico Cup aperto per il pagamento dei ticket, ovvero quello del Poliambulatorio Asl di Largo Celli. A tal riguardo ho presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore alla sanità Alessio D’Amato per chiedere il ripristino immediato degli sportelli Cup dell’ospedale Goretti, ormai chiuso addirittura da marzo, in coincidenza con l’inizio dell’emergenza Covid».

A dirlo è Giuseppe Simeone, consigliere regionale pontino di Forza Italia e presidente della commissione sanità alla Pisana.

«Gli organi di informazione con sempre maggiore frequenza descrivono un quadro allarmante. Gli sportelli presso il Poliambulatorio di piazza Celli aprono alle 8:30 del mattino ma le file cominciano a formarsi all’alba. Tante persone tra cui anche molti anziani restano in attesa di poter prenotare una visita o pagare il ticket. Ma nonostante gli sforzi e l’impegno del personale della Croce Rossa gli assembramenti sono inevitabili. Uno stato di cose che non può protrarsi per troppo tempo, soprattutto a discapito degli utenti più fragili e anziani, costretti a passare ore intere sotto il sole cocente. Mi auguro che l’amministrazione regionale intenda provvedere in tempi rapidi».



Problemi si registrano anche in altri centri della provincia come Aprilia, dove vengono segnalate file interminabili davanti al Poliambulatorio di via Giustiniano. «C’è bisogno di risposte immediate e servizi subito operativi. La sanità non può essere una gara di salto ad ostacoli. Ribadisco la necessità di organizzare i servizi rendendoli più vicini ai cittadini. Soprattutto occorre migliorare l’accesso alle cure e non complicare la vita agli utenti».

