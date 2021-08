Pezzi di un'auto rubata in un capannone sequestrato, denunce della polizia stradale

Giovedì 12 Agosto 2021, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 11:57

La Polizia Stradale di Aprilia ha fatto irruzione in un capannone alla periferia della città, all’interno del quale venivano rinvenute parti di una autovettura Smart ForFour rubata a Roma nei giorni scorsi, già smontata in numerose parti tutte catalogate e destinate alla vendita, priva di targhe, telaio e motore, che comunque hanno portato all'individuazione del veicolo originale, compendio di furto.

Durante le operazioni e gli accertamenti del caso, è emerso che il capannone era già stato sottoposto a sequestro (tra l’altro ancora in atto) per attività illecite e abusive con avvenuta rimozione dei sigilli, all’epoca apposti. Le parti del veicolo rubato rinvenute sono state recuperate e poste sotto sequestro mentre i proprietari del locale sono stati denunciati per concorso nei reati di ricettazione, riciclaggio di veicoli e violazione di sigilli.