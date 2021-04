Schianto tra mezzi pesanti sulla via Nettunense, tre feriti gravi

Brutto incidente stradale nella notte sulla via Nettunense a Mantovano, località tra Aprilia e Lanuvio: lo scontro è avvenuto tra tre mezzi pesanti. . La strada è stata riaperta solamente alle 7.30 di questa mattina. Un incidente avvenuto attorno alle tre di notte, tre persone sono rimaste ferite in modo serio. I vigili del fuoco di Aprilia, Marino e Velletri sono intervenuti per liberarli dalle lamiere. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri di Velletri. A causare l'incidente potrebbe essere stata la scarsa visibilità a causa della nebbia.

Ultimo aggiornamento: 11:10

