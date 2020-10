Aprilia, la maestra Alice Meden compie 101 anni

Grande traguardo oggi per la maestra Alice Meden che soffia su 101 candeline! La signora Alice nata a Canfanaro, in Croazia, il 21 Ottobre del 1919, ha insegnato per 40 anni ai suoi bambini, e continua a fare della sua grande esperienza di vita un monito per tutti coloro che gli sono vicini.

Oggi aggiunge un altro anno ai suoi cento e tuttora non smette di essere tenace e perseverante e di mantenere la sua mente sempre lucida e attiva. Nella Rsa “San Michele Hospital” di Aprilia, in cui la signora risiede, infatti non possono mai mancare occhiali, matite e parole crociate. Proprio gli operatori della struttura, hanno voluto fare gli auguri alla loro cara maestra Alice Meden, i festeggiamenti sono solo rimandati.

