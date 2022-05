Aprilia Job Meeting: nel weekend l'iniziativa dedicata a chi sta cercando lavoro

Un’occasione per prendere contatti con le aziende del territorio e le società di ricerca del personale e per farsi notare. Sabato 21 maggio il polo culturale Ex Claudia in via Pontina km 46600, ad Aprilia, ospiterà la manifestazione Aprilia Job Meeting 2022. Un’intera giornata dedicata al mondo del lavoro che metterà in contatto le aziende che selezionano personale con laureati, neolaureati, diplomati e cittadini in cerca di lavoro o di una nuova occupazione. Sabato 21 maggio si inizierà dalle ore 9 con il taglio del nastro e la presentazione delle diverse aziende partecipanti, per proseguire fino alle ore 17 (prevista una pausa pranzo dalle ore 13 alle 14). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Aprilia, è organizzata da Eurpack Giustini Sacchetti, Consorzio CIAP, dal marchio “Aprilia in Latium”, dal Comune, con la collaborazione della Proloco.

Dopo l’apertura dell’evento con il sindaco Antonio Terra, i candidati potranno registrarsi, consegnare copia del CV e prenotare un incontro con le aziende presenti; sarà inoltre possibile un incontro diretto con i referenti aziendali per conoscere eventuali opportunità lavorative disponibili. “Ci saranno opportunità in tanti settori a diversi livelli professionali, spiega il sindaco di Aprilia Antonio Terra, in questa fase di ripartenza, dopo due anni di distanziamento sociale a causa della Pandemia che ha frenato anche il mondo del lavoro, è fondamentale mettere in contatto le persone con le aziende. Consigliamo di portare il proprio CV e parlare con i responsabili delle Aziende per individuare possibili opzioni lavorative e ottenere indicazione su eventuali indirizzi professionali futuri. Grazie a queste iniziative, a cui si partecipa gratuitamente, studenti, neolaureati e cittadini hanno la possibilità di conoscere e farsi conoscere dai principali employers di riferimento ed essere selezionati per opportunità di lavoro e eventualmente stage”.