Aprilia, aggrediscono due infermiere e mettono fuori uso il pronto soccorso: denunciate due donne

Tensione alle stelle ad Aprilia, alla clinica cittadina: questa mattina l’ira di alcuni cittadini in attesa al pronto soccorso si è scagliata in modo folle contro il personale sanitario. Due infermiere sono state aggredite violentemente da due donne che si trovavano in sala d’aspetto.



L’episodio è ancora tutto da chiarire, al lavoro ci sono i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Quello che si sa è che attorno alle 8, due donne (di 73 e 46 anni) in attesa di avere notizie di un loro parente si sono scagliate contro due infermiere a cui erano state richieste informazioni. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la scintilla, l’inciviltà però ad un certo punto ha preso il sopravvento e le due donne si sono scagliate con violenza contro le operatrici, una 26enne ed una 42enne. Calci e pugni, insulti.



Sono intervenuti i carabinieri di Aprilia che hanno riportato la calma e portato in caserma le due aggressive. Le due donne sono state denunciate per lesioni e interruzione di pubblico servizio mentre le infermiere sono state sottoposte alle cure dei loro colleghi e il pronto soccorso chiuso al pubblico fino alle prime ore del pomeriggio.

