Aprilia, incidente sulla Pontina. Furgoncino contro guardrail, ferita una donna

Un'anziana donna ha perso il controllo del furgoncino che conduceva, poco fa, sulla Pontina, finendo contro il guardrail. L'incidente si è verificato ad Aprilia, all'altezza del km 42, in direzione nord. La donna è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118; sul posto ci sono anche polizia stradale e vigili del fuoco. Il furgoncino, molto carico, trasportava alimenti a quanto sembra destinati ad una mensa per bisognosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA