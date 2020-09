Auto travolge scooter ad Aprilia, due morti: irriconoscibili e senza documenti

scooter

Tragedia questa sera intorno alle 21 alla periferia di Aprilia. Su via La Gogna un’auto ha travolto unoe ucciso due persone. Il conducente della vettura, sotto choc, si è fermato e ha chiesto aiuto.Personale sanitario del 118, vigili del fuoco e carabinieri si sono trovati davanti una scena atroce. L’impatto è stato talmente violento che i corpi sono stati trovati a decine di metri. Eranoe indosso non avevano documenti. A tarda notte non erano ancora stati identificati e ci sono volute ore per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alla fine i militari agli ordini del tenente colonnello Riccardo Barbera hanno spiegato che si è trattato di uno. L’impatto dell’auto con lo scooter è stato devastante. Il medico legale arrivato sul posto ha confermato che le due persone a bordo sono morte sul colpo.I militari e i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte nel tentativo di identificarli. Si presume che siano stranieri che stessero rientrando a casa dal lavoro. La strada collega Campo di Carne a Tor San Lorenzo e la notte è completamente buia. Non è chiaro se l’auto stesse sorpassando o se lo scooter abbia invaso l’altra corsia.