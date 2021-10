Incidente frontale tra auto e moto in via dei Rutuli ad Aprilia: perde la vita un uomo di 52 anni

Sabato 2 Ottobre 2021, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 12:31

Tragico incidente questa mattina poco prima delle 8 in via dei Rutuli ad Aprilia: lo scontro è avvenuto tra una moto e un’auto al confine con il Comune di Ardea.

A perdere la vita un uomo di Lanuvio, di 52 anni, che si trovava in sella ad una Yamaha. Secondo i primi rilievi potrebbe essersi trattato di un incidente frontale. Ferito il conducente della Ford che è stato accompagnato in ospedale dal 118. Sul posto anche un’eliambulanza, il personale sanitario ha tentato di rianimare il motociclista ma per lui non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, per coordinare il traffico è intervenuta la polizia locale.