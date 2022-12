Aprilia, incidente con la Jaguar: muore un uomo di 51 anni, forse ha avuto un malore

Incidente mortale questa mattina attorno alle 8.20 ad Aprilia su via Nettunense: un’auto è uscita fuori strada impattando contro un platano, muore il conducente. La vittima è un uomo di 51 anni che viaggiava a bordo di una Jaguar. L’incidente è avvenuto in direzione di Anzio all’altezza di Campo di Carne. Sul posto polizia locale, 118 (con un elicottero) e vigili del fuoco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Alcuni testimoni avrebbero asserito di aver visto l’uomo accasciarsi prima dell’incidente, dettaglio però da verificare. La strada è stata chiusa fino alle 11 per i rilievi.

