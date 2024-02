Terribile incidente ad Aprilia, muore una donna di 32 anni

Terribile incidente in via del Genio civile ad Aprilia nel primo pomeriggio nel quale ha persona le vita una giovane donna. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, sul posto è intervenuta l'eliambulanza, ma per la donna di 32 anni - che viveva ad Aprilia - non c'è stato nulla da fare.

Mancavano pochi minuti alle 14 quando si sono scontrate le due auto in via del Genio Civile, la vittima era alla guida di una delle due vetture ed è deceduta sul posto. Ferito gravemente l'uomo alla guida dell'altro mezzo che è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso.

Sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, oltre ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.