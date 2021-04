Malore in casa poi scoppia un incendio, donna muore ad Aprilia

Una donna è stata trovata senza vita in un appartamento, all'ultimo piano, in via Inghilterra nel quartiere Toscanini ad Aprilia. La poveretta era a terra quando i vigili del fuoco sono entrati in casa. Secondo i primi riscontri pare abbia accusato un malore e si sarebbe accasciata perdendo i sensi. Poi all'interno dell'abitazione sarebbe divampato un incendio: circostanza questa ancora tutta da chiarire. I vigili del fuoco hanno spento il rogo. Sul posto anche i carabinieri di Aprilia. Inutile l'intervento del 118, la donna era già morta. In casa è stato ritrovato un mozzicone di sigaretta che potrebbe aver innescato il rogo. I fatti sono ancora da accertare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA