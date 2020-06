Non sono piaciute le critiche del commissario del Pd di Aprilia, Claudio Moscardelli, sulla gestione dei fondi provenienti dal Governo per le opere pubbliche della città. Fondi destinati ad Aprilia in particolare dal Ministro dell'Economia, espressione del Partito Democratico, almeno secondo Moscardelli. Il sindaco Antonio Terra ha risposto duramente all'ex senatore chiarendo: «Noi siamo stati bravi ad ottenere finanziamenti. I partiti in passato hanno svenduto Aprilia».

Un feedback amaro quello rivolto dal sindaco che aggiunge: «Forse l'ex senatore non si ricorda o è male informato, ma se la coalizione civica vinse le elezioni oltre un decennio fa, è anche e soprattutto a causa dei partiti che tra le altre cose svendettero la nostra città all'Aser, arrecandole una delle ferite più grandi della sua storia. Una ferita che ancora oggi non ci consente maggiori finanziamenti per le opere pubbliche».

«Moscardelli ci accusa di sbeffeggiare la politica continua ma è lui a confondere lo Stato con il Governo, le istituzioni con i partiti, dimostrando una concezione originale del rapporto tra diversi livelli di governo; rapporti che nelle sue affermazioni somigliano quasi ad un sistema di vassallaggio». Secondo Moscardelli però la ristrutturazione delle scuole e la riqualificazione delle strade sarà possibile grazie ad un finanziamento di 48 milioni concesso proprio dal Governo, su questo il sindaco dice: «In questi anni, i nostri uffici sono riusciti ad ottenere finanziamenti che non tutti i Comuni hanno saputo ottenere, inclusi molti enti locali governati dal Pd. Un esempio su tutti: i 5 milioni ottenuti recentemente per interventi contro il dissesto idrogeologico. Se le opere sono realizzate grazie ai finanziamenti di Regione, Governo o Ue, insomma, non è certo un elemento che va a discapito del Comune».

Il sindaco lancia una sfida all'ex senatore: «Abbiamo tre progetti, già finanziati e ancora non approvati da Acqualatina, per realizzare impianti fognari in località Genio Civile, Sacida e Casalazzara. Se il Pd è così ben disposto, perché non utilizza le sue capacità per sbloccare la situazione, visto che nella conferenza dei sindaci le Amministrazioni espressione dei partiti, avendo la maggioranza, hanno sicuramente più peso dei civici?».

Raffaella Patricelli

