Aprilia, famiglia distrutta dalla frana in Valtellina, gravi ma stazionarie le condizioni del piccolo Leo

Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Leo, ilricoverato nel reparto di Neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e che ieri ha perso entrambi i genitori nella frana caduta sulla loro auto a Chiareggio, frazione montana di villeggiatura nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio.Sul fuoristrada condotto dal papà, 45 anni,, è morta anche la mammadi 41 anni. Un’altra vittima ècompiuti proprio ieri, figlia di una coppia di amici con i quali la famiglia aveva pranzato a Chiareggio poche ore prima della tragedia. Sono ore di dolore e di disperazione per la famiglia Pasqualone e di apprensione per le condizioni del bimbo da parte dei nonni e degli zii che stanno vivendo un'immane tragedia. Gianluca e la sua famiglia erano molto legati ad Aprilia, tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sulla sua bacheca Facebook, sia da Comabbio, in provincia di Varese dove viveva ora, sia da Aprilia e da altre città del Lazio dove aveva tantissimi amici con i quali era sempre rimasto in contatto.seguivano su un’altra vettura e sono rimasti illesi: hanno visto la loro bambina morire. Mentre un altro ferito non è il padre dell’adolescente, come indicato ieri nella concitata fase dei soccorsi, ma Davide Rizzi, 49 anni, di Merone (Como),a Erba, in provincia di Como, rimasto a sua volta ferito e che non voleva salire sull’elicottero che l’avrebbe portato in ospedale perché, seppure ferito dopo i soccorsi da lui prestati, voleva ancora tornare nel greto del torrente per cercare di salvare la bambina di 10 anni.La tragedia si è verificata ieri verso le 17, una frana ha investito in pieno la macchina sulla quale viaggiava Gianluca Pasqualone con la famiglia e la figlia dei loro amici, e l’ha trascinata con forza nel greto del torrente sottostante. Il distacco di materiale è avvenuto nelle vicinanze di un ponte, all’altezza della valle solcata dal torrente Nevasco: i detriti, fango e sassi caduti dalle pendici della montagna, hanno investito la vettura, che si è trasformata in una bara. Solo il piccolo Leo è statoe trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo.Intanto nella serata di ieri numerose abitazioni di Chiareggio sono state evacuate perché per la notte si temeva una nuova e forte ondata di maltempo.