"Locum sacralis", mostra fotografica e spettacolo alla riscoperta di Nerone

Giovedì 19 Agosto 2021, 13:35

“Locum Sacralis” è il titolo della mostra fotografica a cura di Ilaria Pisciottani, di Aprilia, in collaborazione con LBretrA pensata per voler riportare in auge la figura dell’imperatore romano Nerone e l’antico splendore e la sacralità dei luoghi in cui è nato e cresciuto. Il direttore della fotografia è Romana Rostolis.

“Locum Sacralis” prevede inoltre una performance teatrale scritta e interpretata da Roberta Gasparetti: “Racconto a due voci”, frutto di ricerche d’archivio sulla vita dell’Imperatore Nerone che verrà messo in scena in occasione dell’esposizione artistica, le sere di venerdì 20 Agosto e sabato 21 Agosto ad Anzio, al Vallo Volsco.

I protagonisti di “Locum Sacralis” sono la fotografa e performer Ilaria Pisciottani che è anche ideatrice del progetto artistico insieme a Danilo Gheghi, LBretrA, appassionato di belle arti e arti applicate del ‘900, conceptual Artist che ha curato la parte storico-culturale del progetto; Romana Rostolis direttore della fotografia , nonché fotografa amante della luce e della trasparenza infatti in “Locum Sacralis” saranno esposte anche sue 5 opere fotografiche , Ludovica Gheghi che nelle foto interpreta la vestale guida dei ricordi e Roberta Gasparetti, che scrive e lavora con la sua voce unica, doppiatrice professionista, dialoghista cinematografica e televisiva, voce ufficiale di molti documentari, reality show e autrice di testi teatrali che in “Locum Sacralis” porterà in scena appunto “Racconto a due voci”, un monologo che porterà indietro nel tempo e ci farà incontrare due donne della Roma Imperiale la cui storia è intrecciata con Nerone e con le sue vere passioni di uomo e di artista, regista Laura Borgarucci