Aprilia, evade più volte dai domiciliari: rimandate in carcere

I carabinieri di Latina hanno arrestato per evasione un 35enne di Aprilia in ottemperanza a un'ordinanza emessa dal tribunale di Velletri. In particolare, a quanto documentato dagli stessi militari, l'uomo si sarebbe reso responsabile di diverse violazioni degli obblighi imposti dalla misura degli arresti domiciliari. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42



