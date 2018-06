Aprilia, tre chili di droga e un arsenale scovati dalla polizia in una villa a Campoleone

La polizia ha scovato in una villa nel territorio di Aprilia tre chili di droga e un arsenale. Tutto è partito dal pedinamento di tre personaggi sospetti legati ad un giro di spacciatori di Latina, gli agenti della Squadra Mobile li hanno seguiti fino alla villa che si trova a Campoleone, quindi hanno deciso di effettuare una perquisizione, non sbagliavano: hanno trovato due chili di droga, hashish, e un chilo marijuana. Nel controsoffitto di una stanza al primo piano c'era invece un arsenale, in particolare due pistole modificate per consentire di applicare il silenziatore e la canna di un fucile d'assalto che gli investigatori ritengono legata agli arresti dei giorni scorsi per estorsione con metodo mafioso dei componenti del clan Cangemi.

L'operazione ha portato all'arresto di tre persone, due uomini di origine rumena e una ragazza italiana.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018



