Aprilia, domani pomeriggio i funerali di Lorenzo Porfiri deceduto in un incidente in moto

Si terranno domani pomeriggio alle 15, a Fossignano i funerali di Lorenzo Porfiri, il 47enne di Aprilia deceduto in un incidente stradale lunedì scorso a Monterotondo lungo via Vallericca. Domani mattina sarà aperta la camera ardente: dalle 10 alle 14 presso l’istituto di medicina legale di Roma, in piazza del Verano. I funerali invece saranno alle 15.00 presso la parrocchia Santa Maria della Speranza. Lorenzo Porfiri era in moto lunedì scorso quando ha tragicamente perso il controllo della due ruote finendo contro il guard rail. L'intera comunità di Aprilia si è stretta attorno al dolore dei familiari.