Aprilia dice "No" alla discarica con un flash mob. L'assessora: "Ci batteremo per impedire il progetto"

La città di Aprilia unita dice "no" di nuovo alla discarica che la Paguro intende realizzare su un'area in via Savuto a La Gogna. Questa mattina si è tenuto un flash mob in piazza Roma: 200 sedie con peluche e fiori per ribadire la contrarietà di un intero territorio all'ennesimo probabile danno ambientale. Associazioni e cittadini si sono riuniti poi in aula consiliare per assistere alla videoconferenza che si è svolta in Regione. Il primo appuntamento per decidere poi se accogliere la richiesta di Paguro.

"Aprilia non può sostenere la presenza di una discarica - ha detto l'assessora all'Ambiente Monica Laurenzi - in città abbiamo già un Tmb, due impianti di trattamento e la Loas andata a fuoco l'anno scorso. Difendiamo il nostro territorio, siamo molto fiduciosi e promettiamo di alzare la temperatura nei prossimi giorni affinché anche la Regione ci ascolti. Lo dobbiamo ai nostri figli".

