Emergenza Coronavirus, il sindaco di Aprilia chiude al pubblico il cimitero

Misure sempre più rigorose per difendersi dal Coronavirus anche ad Aprilia, dove il sindaco ha firmato un’ordinanza, pubblicata nel primo pomeriggio, che dispone la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, pur garantendo l’accesso contingentato in caso di inumazioni e tumulazioni.Il provvedimento si è reso necessario per evitare assembramenti di persone e contenere la diffusione del contagio.«Stiamo monitorando l’effettivo rispetto da parte dei cittadini apriliani delle disposizioni del Governo – commenta il sindaco Antonio Terra – comprendiamo le esigenze di chi ha una persona cara sepolta nel cimitero, ma in questo momento ci sembra più importante ridurre i rischi del diffondersi del virus. Non appena questa fase emergenziale sarà terminata, tutto tornerà come prima: chiediamo ai cittadini di avere pazienza e di attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie, che prevedono di rimanere in casa salvo casi di assoluta necessità».L’accesso al cimitero sarà comunque consentito, in numero massimo di 10 persone e garantendo il rispetto delle distanze minime, in caso di inumazioni e tumulazioni. Per le altre attività (come ad esempio le estumulazioni o le esumazioni) per le quali è consentito l’accesso dei familiari, la presenza dovrà essere limitata a non più di 2 familiari per ogni salma.«In questi giorni – conclude il primo cittadino – abbiamo intensificato anche i controlli presso i parchi di Aprilia: al momento la situazione appare sotto controllo, ma ci teniamo a precisare che siamo pronti ad intervenire con una nuova ordinanza di chiusura, se dovessimo verificare la presenza di assembramenti anche nelle aree verdi della Città. Come ripetuto nei giorni scorsi, al momento il comportamento dei cittadini apriliani – salvo casi comunque limitati – ci appare improntato al senso di responsabilità, ma siamo consapevoli che, con il passare dei giorni, è fondamentale non abbassare la guardia».