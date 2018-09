Aprilia, conduttura rotta: sversamento di benzina nei campi

di Stefania Belmonte

Uno sversamento di benzina si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi ad Aprilia, in località Campoverde, nei pressi della Pontina. Una conduttura è stata trovata rotta, con il carburante che fuoriusciva ed invadeva i campi vicini. Un forte odore si è rapidamente diffuso nella zona. Non ci sarebbero case nelle immediate vicinanze, ma la situazione resta comunque seria perché la conduttura è di larga portata. Anche lo scorso anno la stessa conduttura fu trovata danneggiata: non sarebbe ancora chiaro se stavolta si tratti di una falla che si è ripresentata, o se si sia trattato di un altro tentativo di furto. Il carburante dovrà essere travasato attraverso delle botti e sul posto sono intervenuti - oltre ai tecnici dell'Eni - i vigili del fuoco e i carabinieri.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:47



