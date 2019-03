Aprilia, i server del Comune sotto attacco informatico: sospesi tutti i servizi

Ennesimo attacco informatico al Comune di Aprilia. Lo comunica stamattina l'ente: il comune informa la cittadinanza che da questa notte i server dell'Ente sono sotto attacco informatico.



I tecnici sono al lavoro per stabilire l'entità dei danni e avviare le procedure di ripristino dei sistemi. «Fino a nuova comunicazione - scrive il Comune in una nota - tutti i servizi al pubblico sono sospesi. Il Protocollo Generale è funzionante in modalità "emergenza" per le comunicazioni urgenti».

