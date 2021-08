Lunedì 30 Agosto 2021, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 10:39

Inizia in salita il lunedì per quel che riguarda la viabilità sulla Pontina. Astral ha comunicato la formazione di code verso Aprilia, per un tamponamento all'altezza di Via Vallelata.

Si transita su una sola corsia fino al termine dei rilievi da parte delle forze dell'ordine