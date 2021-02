Aprilia, cerimonia al monumento ai caduti dello sbarco rimasti senza sepoltura

Sono in programma domani - giovedì 18 febbraio - a partire dalle 09:30, le consuete celebrazioni per l’anniversario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti dello sbarco alleato dispersi e rimasti senza sepoltura. L’evento si terrà presso il comprensorio studentesco “Antonio Meucci e Carlo e Nello Rosselli” in via Carroceto 193.

Alle celebrazioni prenderanno parte rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e degli istituti scolastici cittadini. L’evento viene gestito in osservanza alle disposizioni anti-Covid19.

Il programma:

ore 09:30 – Raduno autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d’arma;

ore 09:45 – Deposizione corona d’alloro;

ore 10:00 – Discorso del Sindaco;

ore 10:15 – Interventi degli alunni.

