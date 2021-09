Aprilia celebra il Santo Patrono, oggi la Santa Messa. Ecco il programma del fine settimana

Mercoledì 29 Settembre 2021, 15:46

Si celebra oggi San Michele Arcangelo, Santo Patrono della città di Aprilia: questo mercoledì spazio alla funzione religiosa. Alle 18.00 sul sagrato della Chiesa di Piazza Roma, si terrà la Santa Messa che, per l’occasione, sarà officiata dal Cardinale Marcello Semeraro, ex Vescovo della Diocesi di Albano. L’associazione “Infiorata di Aprilia”, già ieri sera si è messa al lavoro per realizzare una splendida infiorata (foto) per abbellire il sagrato ed accogliere il Cardinale Semeraro e i tanti fedeli. La Festa di San Michele entrerà poi nel vivo da questo venerdì primo ottobre a domenica 3 ottobre, come già annunciato.

Il programma, che subisce le limitazioni per via delle norme anticovid, prevede comunque tanti eventi.

Sul palco, nei tre giorni di festa saliranno “Greg & The Frigidaires” (il loro concerto ironico di musica rock&roll anni ‘50, con ritmi swing è in programma per venerdì 1° ottobre). Sabato 2 ottobre, invece, alle 21.00 ci sarà lo spettacolo comico che vedrà alternarsi sul palco gli artisti Alberto Farina, Maurizio Mattioli e Gianluca Scintilla. Domenica 3 Ottobre, ci sarà la Giornata del Dono, poi l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia e alle 21.00 e alle 23.00, due spettacoli di “Fontane Danzanti”, con acqua, fuoco ed armonie musicali.

Ci saranno banchi di vario genere, compresi – naturalmente – quelli dedicati alla gastronomia. Per motivi di sicurezza non ci saranno bancarelle invece in via dei Lauri, piazza Roma e parte di piazza Marconi. Confermato lo stand della Fondazione Come Noi che offrirà prelibati piatti per raccogliere fondi per realizzare la mensa dei poveri.

Sabato due ottobre ci sarà anche una mostra in piazza delle Erbe e alle 18.00 la presentazione del libro di Giuseppe Canoro su San Michele. Poi saranno consegnati i premi del San Michelino. In piazza si accederà solo con il green pass.

Le luminarie saranno installate solo in centro. Saltano i fuochi d'artificio per evitare assembramenti. Di questo ne saranno felici soprattutto i nostri amici a 4 zampe.

L’amministrazione comunale ha stanziato 29mila euro, di cui 9mila euro finanziati dalla regione Lazio.