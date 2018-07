Aprilia, carabinieri recuperano ingente quantitativo di materiale edile rubato

I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno scovato un magazzino pieno di merce di provenienza furtiva. Nell'immobile, in zona via Genio Civile, c'era una ingente quantità di materiali per l'edilizia risultati rubati, per un valore stimato in circa 30.000 euro.



L'abitazione era occupata da tre cittadini originari della Romania, due donne e un uomo, già noti alle forze dell'ordine, denunciati per ricettazione.



Il materiale sequestrato, solo in parte riconosciuto, sarà restituito ai legittimi proprietari, che sono di Aprilia, Roma e Nettuno. Accertamenti tutt’ora in corso, invece, per risalire ai proprietari del materiale non ancora riconosciuto.

Eventuali vittime che ricoscano dalle foto materiale di proprieta’ potranno presentarsi presso il reparto territoriale di Aprilia muniti della denuncia di furto.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



