Mercoledì 12 Giugno 2024, 04:25

Momenti tesi e concitati ieri in tarda mattinata ad Aprilia. Un bimbo di tre anni è rimasto chiuso nell’auto di famiglia. Non riusciva più ad uscire. È stato inevitabile per la mamma che implorava aiuto chiedere poi l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti in pochi minuti sul posto dal distaccamento di viale Europa.

È accaduto tutto attorno alle 12 in via Bellini, strada che da via La Malfa porta verso il centro, sbucando in via Monteverdi, nella quadrante tra il Quartiere Toscanini e il Quartiere Primo. Il piccolo era rimasto in auto, la madre era scesa. Non è stato ancora possibile capire come si sia svolta la dinamica. Ma sta di fatto che la vettura non si è aperta più, improvvisamente. Era parcheggiata accanto al marciapiede, vicino a delle abitazioni. La donna ha iniziato a chiedere aiuto notando che nessuno degli sportelli non si apriva. Non si apriva neanche il portabagagli.

L’auto - una vecchia Daewoo Matiz - era oltretutto sotto al sole. Era fondamentale quindi agire il prima possibile anche per evitare di turbare il bambino. L’orario di punta, con il caldo di questi giorni sempre più pesante, ha reso tutto più complesso. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza per soccorrere il bambino qualora ce ne fosse bisogno. I vigili del fuoco hanno lavorato sul posto per diverso tempo, non è stato facile aprire lo sportello senza turbare il piccolo con l’accortezza di non far male a nessuno.

In 4 si sono alternati ed hanno armeggiato per almeno una mezzora con una spranga, mentre si cercava comunque di parlare al piccolo per calmarlo e rassicurarlo. Poi dopo alcune manovre lo sportello anteriore ha ceduto e l’auto si è finalmente aperta. Il bimbo è stato quindi afferrato da un’operatrice del 118 che ha potuto confermare che fosse in buone condizioni e poi riaffidato alla madre, già da tempo in lacrime. Una storia che per fortuna si è conclusa con un lieto fine.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, l’auto comunque piuttosto datata potrebbe non aver più risposto ai comandi e il panico ha travolto i genitori del bambino che non sapevano più cosa fare. Tante le persone in apprensione, molte delle quali affacciate dai balconi, altre invece ferme in auto in attesa di sapere come si sarebbe concluso l’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna è terminato tutto con un lieto fine e il bimbo non ha riportato conseguenze. L’episodio però deve far riflettere, anche perché le temperature sono destinate a salire sempre di più nei prossimi giorni e c’è bisogno di maggiore cautela soprattutto per i più piccoli.