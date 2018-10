Aprilia, bimbo di 5 anni muore travolto da un armadio

Tragedia ad Aprilia, oggi attorno alle 16 un bimbo di 5 anni è morto dopo essere stato travolto da un mobile. Il piccolo si trovava a casa dei nonni nella zona di Campoverde. Era arrivato ad Aprilia da Terracina con la famiglia per far visita ai parenti. Secondo una prima ricostruzione pare che un grosso armadio l’abbia schiacciato non lasciandogli scampo. La dinamica è ancora da chiarire. Il bimbo è stato subito soccorso e trasferito al pronto soccorso di Aprilia, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aprilia diretti dal colonnello Riccardo Barbera. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA