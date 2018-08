Aprilia - Anziano investito da un’auto in via Genio Civile

di Raffaella Patricelli

Un anziano è stato investito questa mattina ad Aprilia in via Genio Civile all’altezza del Conad. L’uomo - 86 anni - è stato soccorso dal 118 e traferito presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A prenderlo in pieno, per cause da accertare, una Renault Clio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale che ora stanno seguendo gli accertamenti del

caso.

