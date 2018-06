Aprilia al voto, alle 12 affluenza al 19,11%. La diretta

Stanno procedendo senza problemi le operazioni di voto nelle 52 sezioni allestite nel territorio Comunale. Sono sei gli aspiranti sindaci (l'ex primo cittadino Antonio Terra, Domenico Vulcano, Carmen Porcelli, Giorgio Giusfredi, Roberto D'Agostino e Angelo Casciano). Sono 55.474 gli aventi diritto al voto (sui 66.979 abitanti complessivi).L'affluenzaAd Aprilia ha votato il 19,17% degli aventi diritto, quasi otto punti percentuali in più rispetto a cinque anni fa (fu dell’11,55%), ma occorre tenere conto del fatto che le urne non erano aperte solo di domenica ma anche di lunedì.Lo scrutinio in direttaSi vota fino alle 23, poi inizierà immediatamente lo scrutinio che Il Messaggero seguirà in diretta.