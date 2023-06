Apre lo sportello e colpisce un ciclista in transito: 50enne in ospedale

Questa mattina in via San Francesco d'Assisi, poco dopo la rotonda del Piccarello, a Latina, un ciclista cinquantenne è rovinato a terra a causa di un ragazzo che, per scendere dalla macchina, ha aperto lo sportello colpendolo in pieno.

Immediato l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118, i cui paramedici hanno trasportato il ferito in ospedale in codice giallo.

Agli agenti di Polizia Locale, invece, il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.