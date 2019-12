Appuntamento con la fisarmonica di Marco Lo Russo per l'ultimo concerto d'Autunno del Campus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terminano domani, sabato 14 dicembre, i "Concerti d’Autunno", organizzati dal Campus, con la fisarmonica di Marco Lo Russo: appuntamento alle 18 al Circolo Cittadino di Latina per una passeggiata musicale accompagnati da uno strumento che sa essere popolare e raffinato, che ha una sua voce ma può dar voce a mille altri suoni, uno strumento che con il suo respiro attraversa i repertori e ce li restituisce con nuovi linguaggi e emozioni proponendo un recital per fisarmonica solista con composizioni originali, world music, jazz e tango e dando spazio anche a famose colonne sonore rivisitate dallo stesso compositore in chiave originale. Il costo del biglietto d’ingresso al concerto è di 10 euroMarco Lo Russo, alias Rouge, concertista, performer e artista di fama internazionale, ha reso la fisarmonica protagonista indiscussa della sua arte musicale Made in Italy sdoganandola dallo strumento popolare dell'immaginario collettivo