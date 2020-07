© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una consulenza legale esterna per l'esame del progetto di concessione demaniale per un punto di approdo provvisorio a Rio Martino presentato dal Consorzio nautico Borgo Grappa, è necessaria per la complessità della materia, perché «sussiste il pericolo grave e concreto di una futura controversia legale, in una questione che con probabilità elevate potrebbe essere oggetto di procedimento giudiziario», e, soprattutto, per il fatto che la proposta debba forse andare in progetto di finanza. È per queste motivazioni che il Comune di Latina ha scelto di affidare una consulenza legale esterna, a un avvocato di uno studio di Roma specializzato in materia, al costo di oltre 47mila euro, per dirimere la questione.Rio Martino, come approdo, è chiuso da ormai più di dieci anni. Prima le questioni giudiziarie, poi i lavori, frutto di un accordo di programma tra Regione, Provincia, e Comuni di Latina e Sabaudia; infine, le questioni normative, risolte solo poche settimane fa, quando una legge regionale, improvvisamente, staccò gli approdi dalle competenze regionali per darli ai Comuni. In tutti questi anni, furenti erano le proteste di diportisti, pescatori, cantieri nautici, orfani di un approdo nel Comune capoluogo. Un anno fa, il Consorzio nautico Borgo Grappa presentò un progetto di concessione demaniale per gestire un approdo temporaneo, fino al completamento definitivo delle opere. Il Comune chiese quindi alla Provincia, soggetto attuatore dell'accordo di programma dei lavori, di attivare la conferenza dei servizi sul progetto, conferenza che la Provincia comunica di avere concluso proprio ad aprile, disponendo che la richiesta di concessione demaniale riguarda la sola sponda comunale di Latina, che l'intervento è compatibile con l'accordo quadro, e che la competenza è solo del Comune di Latina. Nel frattempo, il legale del Consorzio, diffida il Comune, a marzo e a maggio, a rilasciare la concessione.Il Comune ritiene però che «sulla base degli interessi pubblici, lo strumento normativo corretto per la concessione possa essere anche il progetto di finanza». Personale interno disponibile e specializzato, però, non ce n'è. Ed è la stessa Avvocatura a comunicarlo. Quindi, secondo la determina, «sussiste la necessità di affidare la consulenza legale a professionalità esterne con competenze altamente specialistiche legali amministrative e tecnico-economiche, nella materia delle concessioni, dei relativi sistemi di affidamento, in particolare dell'affidamento con finanza di progetto; la consulenza legale è necessaria per l'analisi di tutti gli scenari e controversie giuridiche ipotizzabili nonché delle possibili diverse soluzioni, con produzione di apposita relazione ove vengano evidenziati gli eventuali punti di forza e di caduta di ogni scenario e relative soluzioni».