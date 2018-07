Apprensione a Sperlonga per Michele Carnevale: il 52enne è scomparso dall'alba di domenica

di Barbara Savodini

SPERLONGA - È uscito di casa come fa spesso ogni mattina per fare una passeggiata nei dintorni ma non è più tornato: apprensione a Sperlonga per la scomparsa di Michele Carnevale, classe 1966, residente nel quartiere nuovo della località costiera ma non rintracciabile ormai da oltre due giorni.



A diramare l'allerta è stata la sorella che, dopo alcune ore, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

La donna lo ha definito come un tipo piuttosto solitario che esce di rado per fare una passeggiata nelle vicinanze oppure, il martedì e il giovedì, per raggiungere Terracina con il bus.



Domenica l'uomo è uscito all'alba senza avvertire nessuno, come fa sempre del resto, ma non è più tornato.

I familiari hanno quindi cominciato a cercarlo per la località costiera senza tuttavia ottenere alcun riscontro né alcuna segnalazione utile da parte di vicini o conoscenti.



Il 52enne scomparso è alto circa 1 metro e 75cm, è di corporatura media, carnagione chiara, ha capelli brizzolati, porta gli occhiali e non ha né barba o baffi, né tatuaggi o altri segni particolari. Il giorno in cui è uscito di casa, secondo quanto ricostruito dai familiari, indossava un pantalone nero con una maglia grigia a maniche lunghe e delle scarpe da ginnastica bianche della Superga. Specialmente d'estate, il 52enne ama raggiungere località Fontana della Camera per ammirare il mare dall'alto e fare delle lunghe passeggiate nella natura.



Trattandosi di una zona piuttosto impervia non è escluso che l'uomo possa essere inciampato o aver accusato un malore. Ciò spiegherebbe anche perché il telefono squilla solo in alcuni momenti. Chiunque abbia segnalazioni utili ai fini delle indagini è pregato di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Sperlonga.

