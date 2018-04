Apprensione a Latina per la scomparsa dell'imprenditore Vito Caroli

Non dà sue notizie dal 20 aprile, venerdì scorso, quando si è allontanato da casa e non ha fatto più rientro. Apprensione a Latina per la misteriosa scomparsa di Vito Caroli, 50 anni, che vive con la moglie e tre figli a Borgo San Michele ed è specializzato nella realizzazione di impianti elettrici e di videosorveglianza.



Secondo quanto riferito dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" l'uomo ultimamente sta attraversando un momento difficile per la perdita dei genitori. Venerdì è uscito di casa mentre la moglie accompagnava i figli a scuola e non è più tornato. Con sé non ha cellulare, né computer e carte di credito lasciati nella casa dei genitori. L'uomo si è allontanato con la sua Opel Astra nera targata FK969LW.

Martedì 24 Aprile 2018



