Lunedì 9 Maggio 2022, 10:36

Festa in piazza Roma ieri con i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Aprilia per la Giornata Internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. Tanti gli stand presenti per la mattinata di sensibilizzazione e informazione sulle donazioni del sangue, su misurazione di glicemia e pressione, su dimostrazioni pratiche di manovre salvavita pediatriche. Di fronte la chiesa di San Michele Arcangelo è stata installata una simulazione di Raid Cross, un percorso completamente realizzato in cartone dai volontari Cri che simula uno scenario di guerra, con carri armati e punti civili sensibili, come ospedali, scuole e palazzi.

SENSIBILIZZAZIONE

«Attraverso il gioco spiega la volontaria della Cri Claudia sensibilizziamo i bambini e spieghiamo loro quali sono gli obiettivi sensibili che spesso vengono coinvolti in un bombardamento, i civili che troppe volte sono le prime vittime della guerra e necessitano dell'intervento della Cri e di altre associazioni di volontariato». Le infermiere volontarie Cri dell'Ispettorato di Aprilia, in divisa blu e baschetto, erano presenti con lo stand per la misurazione di pressione e glicemia e hanno fornito diverse informazioni e dimostrazioni pratiche di primo soccorso ai cittadini interessati. La Croce Rossa di Aprilia ha colto l'occasione di questa giornata di festa per illustrare tutte le attività svolte dal Comitato locale, durante l'emergenza bellica e non solo, come distribuzione di viveri e medicinali per gli ucraini, ma anche unità di strada e soccorso ai senzatetto, donazione del sangue, organi, tessuti e capelli.

Insieme ai tanti volontari di Croce Rossa, in piazza erano presenti anche gli Operatori del Sorriso di Aprilia, un gruppo di 6 volontari in abiti da clown che girano gli ospedali e le Rsa della zona per portare un sorriso ai pazienti ricoverati.

«Il nostro lavoro è importante, cerchiamo di portare allegria nei luoghi di cura. I pazienti e gli anziani vorrebbero vederci ogni giorno», spiega Salvatore Sasà Viglianti, referente di Ods Aprilia. Sempre in piazza, nella stessa mattinata, vi era anche uno stand dell'Airc per la vendita benefica di azalee in occasione della Festa della Mamma, per finanziare la ricerca sul cancro.

Per seguire le attività della CRI di Aprilia consultare la pagina Facebook e il sito http://www.criaprilia.it.