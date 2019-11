Appartamenti della Diocesi al Comune di Latina: verranno utilizzati per pazienti oncologici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giunta comunale di Latina ha deliberato di «accogliere la proposta della Diocesi di Latina – Terracina – Sezze – Priverno e di acquisire in comodato immobiliare due appartamenti recentemente ristrutturati di proprietà della Diocesi, siti in via Leonardo da Vinci, nellazona dell’ospedale, per metterli a disposizione delle Associazioni di volontariato che abbiano in essere una convenzione con l’ospedale per far fronte alle esigenze dei pazienti sottoposti a lunghi periodi di cure radioterapiche eche non hanno un domicilio presso il Comune di Latina».Per questo ha dato mandato «alla Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e con la città. Appalti e contratti ad adottare gli adempimenti conseguenti sia per la stipula del contratto di comodato con la Diocesi che per i rapporti con le associazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale Per La Gestione Ed Alienazione del Patrimonio immobiliare».