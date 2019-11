Appalto mense scolastiche, respinto il ricorso di Vivenda contro il Comune di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Latina vince al Tar, regolare l'aggiudicazione dell'appalto per le mense scolastiche. E' stato infatti respinto dai giudici il ricorso proposto dalla società cooperativa Solidarietà e Lavoro e dalla spa Vivenda - la prima quale mandataria e la seconda quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese - contro l'aggiudicazione dell’appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido, i centri diurni dei disabili ed il centro anziani, alla Dussmann Service s.r.l.I giudici del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina hanno dichiarato il ricorso contro il Comune di Latina «in parte inammissibile ed in parte infondato», e «inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo».E' stato invece accolto il ricorso incidentale presentato dalla Dussman «nei sensi e nei termini di cui in motivazione», inquanto i giudici condividono la tesi della Dussman ritenendo che «l’offerta formulata dalla ricorrente principale, sotto il profilo dell’indicazione del personale dipendente dedicato al servizio da eseguirsi presso gli asili nido “Babylandia”, “Il Trenino” e “Piccolo Mondo” e presso la scuola dell’infanzia “S. Marco”, sia incompleta di un elemento essenziale e che, pertanto, essa avrebbe dovuto essere esclusa».