Appalti e corruzione per le strade, una misura cautelare anche a Latina

Due misure cautelari sono state eseguite, nelle province di Frosinone, Roma e Latina, dal personale

della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri presso la procura della Repubblica di Frosinone insieme ai militari del Nucleo investigativo e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di

Frosinone, a carico di due persone ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio nonché frode nelle pubbliche forniture ed altro.



Come fanno sapere i carabinieri, «si tratta di un architetto e direttore dei lavori per conto della ditta Astral (Azienda Strade Lazio spa)» che è stato colpito dalla misura cautelare della «sospensione dall'esercizio in pubblico ufficio per 12 mesi» e di un «imprenditore di un consorzio di imprese» che è stato colpito dalla

misura cautelare del «divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per 12 mesi».



Dall'indagine, avviata dalla sezione di pg dei carabinieri presso la Procura della Repubblica di Frosinone, è emerso un «sistema di corruzione». Gli accertamenti, spiegano i carabinieri, traggono origine in seguito all'esecuzione di un appalto di circa 4 milioni di euro affidato dalla ditta Astral ad una associazione temporanea di

imprese.

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45



