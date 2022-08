App Sosta + in tilt, molti utenti in difficoltà. L'assistenza tecnica: va reinstallata

Blocchi improvvisi, zone non servite dall'applicazione e ricariche prepagate sparite nel nulla. Molti cittadini, nelle ultime due settimane, hanno segnalato diversi disagi legati all'applicazione Sosta + con la quale è possibile pagare i parcheggi comodamente dal proprio smartphone senza cercare le colonnine e soprattutto senza rischiare di restare con la sosta scoperta per la scadenza del tagliando.

Segnalazioni che sono rimbalzate soprattutto sui social, con diversi utenti che lamentavano malfunzionamenti di vario genere. Molti, in particolare, al momento dell'apertura dell'applicazione si sono trovati davanti la scritta Zona non coperta da Sosta +, anche se le mappe caricate in quel momento inquadravano le zone interessate dalla sosta a pagamento nel centro di Latina.

Dopo aver contattato il servizio di assistenza dell'applicazione Sosta + (numero telefonico 0182 556 834) ci è stato spiegato che in caso di malfunzionamento è necessario innanzitutto verificare di avere in uso l'ultima versione dell'applicazione.

Ma spesso, come segnalato da diversi utenti, pur in presenza di una versione aggiornata dell'app, il sistema non funzionava comunque. In questo caso - come indicato dall'assistenza tecnica - l'unica soluzione possibile è quella di disinstallare l'applicazione e poi installarla nuovamente. Inserendo le proprie credenziali, ricompare correttamente anche l'eventuale credito residuo non utilizzato per la sosta.

Molti utenti hanno così potuto risolvere il problema, evidentemente legato a un bug che obbliga a disinstallare l'app, mentre altri hanno segnalato anche altre anomalie, come la scarsa precisione del puntatore che non segue in maniera precisa la geolocalizzazione del telefono ma, in alcuni casi, va spostato manualmente.