© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi possono riaprire i ristoranti. Dopo mesi di studi da parte dei tecnici del governo, manifestazioni e polemiche è arrivato il giorno della ripartenza. Le regole sono state stabilite dal Governo e dalla Regione Lazio e sono meno rigide di quanto prospettato in un primo periodo.Tra le novità principali la distanza di almeno un metro - e non più quattro – tra un tavolo e l’altro, il plexiglass come possibilità ma che può essere sostituito da guanti e mascherine in cassa e un elenco dei clienti da conservare per quindici giorni. I ristoratori di Latina hanno posizioni diverse e non tutti riapriranno.Tra coloro che da oggi alzeranno la saracinesca c’è, che nei giorni scorsi era stato protagonista delle proteste sui social. L’occasione della riapertura l’ha presa al volo. «Venerdì sera alle 11 sono arrivate dalla Regione le linee guida che fortunatamente sono un po’ meno restrittive rispetto alle ipotesi che circolavano. Ci siamo messi d’accordo con la proprietaria delle mura che ci ha dato il giardino esterno in comodato d’uso per l’estate, più abbiamo la veranda».Anche i pub riapriranno tra oggi e domani. «Abbiamo chiesto al Comune di rendere la zona pub pedonale - spiega, titolare di Bivio -, vediamo se riusciremo ad arrivare a dama. Per ora non abbiamo problemi di distanza tra tavoli e stiamo valutando come fare per misurare la febbre all’ingresso. Dobbiamo andare a velocità massima perché abbiamo sempre affitto e utenze da pagare».Non tutti sono della stessa opinione. Tra coloro che non riapriranno oggi c’è Made in Italo il Velletrano che riaprirà i battenti il 22 maggio e le pizzerie Testa o Croce e Basta poco. Il titolare di queste ultimesi è preso qualche giorno di tempo per studiare la situazione. «Devo capire, prima di tutto – spiega – se sarà possibile con queste regole tornare a vendere un’emozione e non solo un prodotto. Preferisco prendermi qualche giorno per capire se posso ancora dare ai clienti il piacere di mangiare una pizza o se con mascherine e nomi e cognomi segnati su un foglio per quindici giorni non è più così. A questo si aggiunge un discorso di convenienza».Anche Satricum, il ristorante di Le Ferriere, preferisce aspettare e rimandare l’apertura a giugno. Stessa cosa per il ristorante Resalio di Corso della Repubblica. «Credo sia stata fatta una comunicazione sbagliata: la gente è talmente preoccupata che preferirà rimanete a casa – spiega il titolare -. I clienti non si muoveranno subito ed è inutile buttare soldi che non ci sono in corrente, acqua e gas».