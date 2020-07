© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Parco San Marco di Latina ha finalmente la sua area fitness. Una zona attrezzata dove è possibile fare allenamento utilizzando macchinari simili a quelli che si trovano nelle palestre, ma all'aria aperta e gratis. Si trova sul lato di Via Aprilia, vicino alla pineta e all'area giochi per bambini dove c'è anche il chiosco-bar Barbapapà; è utilizzabile a tutte le ore. Tutti i cittadini possono usufruirne, ad eccezione dei minori di 14 anni e di altezza inferiore a 140 centimetri. Il Comune di Latina ha speso circa trentamila euro per realizzare l'opera, che è la prima di due: l'altra è destinata all'Oasi Verde Parco Susetta Guerrini che si trova in Q4.L'area fitness del Parco San Marco, alle spalle dell'ospedale Santa Maria Goretti, è stata inaugurata ieri mattina ed erano presenti il sindaco Damiano Coletta, l'assessore ai Lavori pubblici, decoro e manutenzioni Emilio Ranieri, la funzionaria del Comune di Latina Micol Ayuso che si è occupata in prima persona del progetto. Si tratta di un altro tassello che aggiungiamo per la valorizzazione di questo parco ha spiegato il sindaco al momento dell'apertura ufficiale che si unisce alla riqualificazione dell'area in cui ora si trova il laghetto (che fino a pochi anni fa era uno skatepark in cemento in stato di abbandono e zona di degrado, ndr), alla concessione dell'area giochi con l'annesso chiosco-bar che ha sicuramente rivitalizzato questo parco; e ancora, il monumento intitolato nel dicembre 2019 a Eunice Shriver Kennedy fondatrice degli Special Olympics. L'area fitness si inserisce in questo contesto: penso che il parco stia entrando nella modernità. Oltre alla bellezza e al decoro, infatti, c'è anche la multifunzionalità che fa la differenza. A tutto questo si aggiungerà anche l'area di sgambamento per cani, ora in fase di costruzione ma che dovrebbe vedere la luce per la metà di agosto. Quest'ultima si trova vicino alla collinetta delle palme, sul lato di Via Rossetti.L'area fitness è come una palestra all'aria aperta, nel cuore del Parco San Marco, uno dei più grandi e frequentati della città. Ora gli sportivi, soprattutto podisti che già fanno grande uso del parco per correre, potranno completare i loro allenamenti facendo esercizi fisici mirati non più solo alla resistenza, ma anche allo sviluppo muscolare in diverse parti del corpo. Alcuni curiosi ieri mattina hanno già dato prova dell'utilità delle macchine: un anziano le ha volute provare subito tutte, mentre proprio un podista si è fermato per testare quella del workout libero (un castello composto da pali e maniglie).Anche sindaco e assessore hanno fatto delle prove. Ogni macchinario dispone di una spiegazione: sui pannelli sono indicati i muscoli specifici stimolati da quell'esercizio e, tramite con Qr Code, sul cellulare è possibile anche visualizzare un esempio di utilizzo per non sbagliare postura e movimenti. Ci sono anche le serie di esercizi suggerite: ad esempio, la ruota con le maniglie (che allena spalle e bicipiti) è consigliata per 45 secondi; la pedana per il sollevamento dalle braccia, che stimola pettorali, braccia e addome inferiore è consigliata a serie di 10; la seduta di power push (che allena sempre la parte superiore delle braccia) è consigliato a serie da 15.