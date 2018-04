Anziano solo in casa colto da malore, intervengono i vigili del fuoco e lo salvano

E' vivo grazie all'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati da una finestra del suo appartamento grazie all'autoscala e lo hanno "consegnato" ai sanitari dell'Ares 118.



Storia a lieto fine in pieno centro, a Latina, dove un anziano che vive solo ed era stato colto da malore è stato portato in ospedale. A dare l'allarme era stata la badante che non riusciva a rientrare in casa - perché c'erano le chiavi alla porta - e non riceveva risposte dall'uomo. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, saliti fino all'ultimo piano e riusciti a entrare in casa dalla finestra, quindi ad aprire ai soccorritori dell'Ares 118 che in ambulanza lo hanno portato al "Santa Maria Goretti" per le cure del caso.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39



